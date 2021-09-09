СБУ: На Донбасі перед виборами в Держдуму РФ масово роздають російські паспорти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Dmitry Dzhus / Flickr
На окупованих територіях Донбасу напередодні виборів до Держдуми Росії керівництво бойовиків «ДНР» і «ЛНР» розпочало масову примусову видачу російських паспортів.
Як повідомляє Служба безпеки України, масова видача почалася з червня за прямою вказівкою РФ — окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів окупованих територій.
Для високої явки на вересневих виборах і підтримки правлячої партії «Єдина Росія» задіяно неіснуючий підрозділ Міграційної служби Ростовської області — саме його коди проставлені в паспортах.
Прописка в таких паспортах не вказується, а тому «документи» не дають права на соцвиплати і не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ.
СБУ встановила, що з такими паспортами жителів Донбасу планують вивозити для голосування в прикордонні міста Ростовської області. Також планується незаконне «електронне голосування», в тому числі на території «Л/ДНР». Для цього людей зобовʼязують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту.
Більшість «паспортизованих» людей, за задумом кураторів з Росії, повинні віддати голоси за путінську «Єдину Росію». Для агітації на Донбасі відкрили «пункти запису» в партію і «інфоцентри».
СБУ збирає всі докази для подачі їх до відповідних міжнародних інстанцій.
У відомстві нагадали, що в 2020 році під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу проголосила, що видача на Донбасі паспортів РФ — це посягання на суверенітет України, а тому ЄС такі документи не визнає.
- У липні ЦВК Росії прийняла постанову, згідно із якою жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на російських виборах в Державну думу. Міністерство закордонних справ України висловило протест, а Верховна Рада закликала світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ.
- У Росії напередодні заявили, що на виборах хочуть проголосувати 90 тисяч жителів окупованого Донбасу.
- Вибори в Державну думу Росії будуть проходити з 17 по 19 вересня 2021 року. Також росіяни обиратимуть керівників девʼяти субʼєктів РФ і депутатів 39 регіональних парламентів.