СБУ: На Донбасі перед виборами в Держдуму РФ масово роздають російські паспорти

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Dmitry Dzhus / Flickr

На окупованих територіях Донбасу напередодні виборів до Держдуми Росії керівництво бойовиків «ДНР» і «ЛНР» розпочало масову примусову видачу російських паспортів.

Як повідомляє Служба безпеки України, масова видача почалася з червня за прямою вказівкою РФ — окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів окупованих територій.

Для високої явки на вересневих виборах і підтримки правлячої партії «Єдина Росія» задіяно неіснуючий підрозділ Міграційної служби Ростовської області — саме його коди проставлені в паспортах.

Прописка в таких паспортах не вказується, а тому «документи» не дають права на соцвиплати і не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ.

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СБУ встановила, що з такими паспортами жителів Донбасу планують вивозити для голосування в прикордонні міста Ростовської області. Також планується незаконне «електронне голосування», в тому числі на території «Л/ДНР». Для цього людей зобовʼязують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту.

Більшість «паспортизованих» людей, за задумом кураторів з Росії, повинні віддати голоси за путінську «Єдину Росію». Для агітації на Донбасі відкрили «пункти запису» в партію і «інфоцентри».

СБУ збирає всі докази для подачі їх до відповідних міжнародних інстанцій.

У відомстві нагадали, що в 2020 році під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу проголосила, що видача на Донбасі паспортів РФ — це посягання на суверенітет України, а тому ЄС такі документи не визнає.