В окупованому Криму ФСБ після допиту відпустила колишнього члена Меджлісу, який був свідком у справі Джемілєва

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В окупованому Криму силовики з ФСБ відпустили Ельдара Менсеїтова — колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району. Його затримали вранці 8 вересня, він є свідком у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого заочно судять у Криму.

Про це спільнота «Кримська солідарність» повідомила увечері у середу, 8 вересня.

Менсеїтову — 51 рік, у нього інвалідність третьої групи. Його допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся в своїй будинок у селищі міського типу Молодіжне в Криму.

«З ним провели певне опитування, після чого привезли назад, зупинившись біля будинку. Він дуже стомлений, але почувається нормально», — розповів юрист.

Нагадаємо, що за будинком Менсеїтова в селищі Молодіжне стежили дві машини, а ближче до ночі 8 проти вересня до будинку приїхала «газель» і два автомобілі. Після цього Менсеїтова відвезли у невідомому напрямку.

Правозахисники зазначають, що 18 червня 2021 року Ельдар Менсеїтов давав у суді міста Армянськ свідчення як свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва.