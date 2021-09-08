В окупованому Криму ФСБ після допиту відпустила колишнього члена Меджлісу, який був свідком у справі Джемілєва
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- Ангеліна Шеремет
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TASS \ TASS via Getty Images
В окупованому Криму силовики з ФСБ відпустили Ельдара Менсеїтова — колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району. Його затримали вранці 8 вересня, він є свідком у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого заочно судять у Криму.
Про це спільнота «Кримська солідарність» повідомила увечері у середу, 8 вересня.
Менсеїтову — 51 рік, у нього інвалідність третьої групи. Його допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся в своїй будинок у селищі міського типу Молодіжне в Криму.
«З ним провели певне опитування, після чого привезли назад, зупинившись біля будинку. Він дуже стомлений, але почувається нормально», — розповів юрист.
Нагадаємо, що за будинком Менсеїтова в селищі Молодіжне стежили дві машини, а ближче до ночі 8 проти вересня до будинку приїхала «газель» і два автомобілі. Після цього Менсеїтова відвезли у невідомому напрямку.
Правозахисники зазначають, що 18 червня 2021 року Ельдар Менсеїтов давав у суді міста Армянськ свідчення як свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва.
- 3—4 вересня співробітники ФСБ затримали у Криму заступника голови Меджлісу Джеляла, а також Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова.
- Після цього родичі та небайдужі кримчани вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі з протестом. Силовики затримали майже 50 людей, відпустивши приблизно 40 наступного дня. Незабаром правозахисна «Кримська солідарність» повідомила, що поліція відпустила всіх затриманих, крім батька та ще одного брата Ахтемових.
- Джелялу, Ахтемовим, Одаманову й Усеїнову висунули звинувачення в диверсії. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Заарештували їх 6 вересня. У ФСБ заявили, що вони брали участь у диверсії на газопроводі.