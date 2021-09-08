У Кабміні підтвердили відставку трьох незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»

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Гонтар Володимир / УНІАН

Міністерство економіки отримало заяви про відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».

Про це заявив віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко на засіданні уряду.

«Пропонується Міністерству економіки разом з «Нафтогаз України» вжити заходів щодо проведення відбору на три посади незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», — сказав Любченко.

Водночас прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця листопада буде проведено відбір ще чотирьох незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу». Це дозволить обрати керівника «Нафтогазу» до травня 2022 року.

У відставку подали Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради, а також Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден. Причиною такого рішення стало призначення очільником «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

«Ми дуже стурбовані майбутнім «Нафтогазу»: нас турбує і фінансовий стан, і можливість вести виробництво, оскільки інвестиції не йдуть. Юрій [Вітренко] не дозволяє робити інвестиції, компанія ніби в замороженому стані, і люди бояться», — описала ситуацію Споттісвуд.

За її словами, після його призначення майже не було нормального спілкування компанії з наглядовою радою, з компанії почали звільнятися талановиті керівники, а сам Вітренко не відповідав на листи від наглядової ради.

«Причина, чому ми подали у відставку, — ми жодного рішення не можемо ухвалити, не хочемо бути свідками того, що робиться при Вітренку», — підтвердив таку позицію Лескуа.

Він зазначив, що наглядова рада пропонувала Вітренку тимчасово призупинити повноваження до рішення суду за приписом НАЗК, але отримала відмову.