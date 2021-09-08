Уряд найближчим часом розглянем питання запровадження «жовтої» зони. Ляшко обіцяє привілеї вакцинованим
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Найближчим часом в Україні засідатиме комісія із надзвичайних ситуацій, де розглянуть питання встановлення по країні «жовтої» карантинної зони через збільшення кількості шпиталізацій. Однак для вакцинованих будуть привілеї.
Про це під час засідання уряду в середу, 8 вересня, заявили премʼєр-міністр Денис Шмигаль та міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«В Україні з початком осіннього періоду спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Задля уникнення можливих жорстких локдаунів або «червоних» зон ми повертаємось у режим роботи регулярних засідань Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де розглядатиметься питання про встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки по всій країні», — зазначив Шмигаль.
Глава МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що в Україні ситуація із коронавірусом «прогнозовано погіршується», фіксують тенденцію до збільшення шпиталізацій. Він додав, що уряд планує ввести привілеї для вакцинованих українців у разі карантину.
«Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих до звичного», — заявив він, зазначивши, що всі міністерства працюють над змінами в карантинні норми.
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