В Україні за добу понад 2,5 тисячі людей захворіли на COVID-19, померли 60 пацієнтів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Thana Prasongsin / Getty Images
Станом на ранок 8 вересня в Україні зафіксували 2 772 випадки COVID-19. За добу медики госпіталізували 1 017 людей, 60 пацієнтів померли через ускладнення, викликані хворобою.
Водночас одужали 1 411 людей, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли 2 303 276 людей;
- одужали 2 216 017 людей;
- летальних випадків — 54 114.
Що стосується вакцинації, то за добу 7 вересня медики вакцинували 149 618 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу — 5 666 017, повністю імунізовані та отримали дві дози — 4 407 024 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.