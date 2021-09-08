В Україні за добу понад 2,5 тисячі людей захворіли на COVID-19, померли 60 пацієнтів

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Станом на ранок 8 вересня в Україні зафіксували 2 772 випадки COVID-19. За добу медики госпіталізували 1 017 людей, 60 пацієнтів померли через ускладнення, викликані хворобою.

Водночас одужали 1 411 людей, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли 2 303 276 людей;

одужали 2 216 017 людей;

летальних випадків — 54 114.

Що стосується вакцинації, то за добу 7 вересня медики вакцинували 149 618 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу — 5 666 017, повністю імунізовані та отримали дві дози — 4 407 024 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).