CNN: США знали про спецоперацію з «вагнерівцями» та підтримували її

Новини

Скриншот з сюжету «Беларусь 1»

Американське видання CNN з посиланням на трьох колишніх високопосадовців української розвідки повідомило, що розвідка США нібито підтримувала спецоперацію щодо затримання членів «Приватної військової компанії Вагнера».

За словами представників української розвідки, операція отримувала американські гроші, технічну допомогу та поради від ЦРУ щодо того, як затримати російських найманців.

Утім, високопосадовець США на правах анонімності назвав ці твердження «хибними». Він підтвердив, що американська розвідка знала про українську спецоперацію, але наголосив, що вона не була причетна до її проведення.

Чиновник припустив, що заяви про причетність США можуть бути спробою розділити чи перекласти провину за провал операції.

Так, українські розвідники розповіли CNN, як відбувалася підготовка до затримання «вагнерівців». Спершу українські агенти видавали себе за представників російської ПВК, які шукали найманців. Вони пропонували контракт за привабливою ціною, яка вища ринкової — $5 тисяч на місяць. Завдання — захищати нафтові обʼєкти Венесуели.

На цю пропозицію відгукнулися сотні потенційних російських підрядників. Розвідники кажуть, що таким чином вони отримали «безпрецедентну можливість» виявляти людей, яких підозрюють у військових злочинах.

Потім вони почали телефонувати тим, хто відгукнувся — люди, яких і шукала розвідка, самі надсилали докази того, ким вони були: дані про військових досвід, окремі битви чи конфлікти, у яких вони брали участь. Розвідники отримували фото посвідчення особи, а також фото та відео, що підтверджували участь у війні на Донбасі та в інших місцях.