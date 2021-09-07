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В Україні офіційно зареєстрували перші пʼять колекторських компаній

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Flickr / Національний банк України

Перші юридичні особи набули статусу колекторських компаній, пройшовши процедуру реєстрації в Національному банку України.

Про це повідомила пресслужба НБУ та навела перелік компаній, про які йдеться:

Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У 2021 році в Україні вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній. Тепер, щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.