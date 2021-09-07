Депутати з обʼєднання «Справедливість» обрали своє керівництво. Група заявила про від’єднання від «Голосу»

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

11 народних депутатів з фракції «Голос», які створили обʼєднання «Справедливість», обрали його керівництво. Воно представлятиме їхню позицію у Верховній Раді.

Про це повідомляє пресслужба обʼєднання.

Головою обʼєднання обрали Олександру Устінову, заступницею — Юлію Клименко. Зазначається, що керівництво обʼєднання змінюватиметься на основі ротації. Відповідний лист вже надіслали керівництву Верховної Ради, а також керівникам депутатських фракцій та груп.

«Зважаючи на те, що номінальний «голова» фракції не представляє позицію більшості представників фракції та видає власну позицію за позицію більшості депутатів, більшість депутатів фракції обрали своїх легітимних представників», — прокоментував таке рішення нардеп Ярослав Юрчишин.

Голова обʼєднання Олександра Устінова пообіцяла, що пріоритетами депутатів залишатимуться реформа правоохоронних органів, боротьба з корупцією, розвиток громад, а також захист проукраїнського та європейського руху країни, територіальної цілісності та мови від проросійських сил у парламенті.