Рада збереться на позачергове засідання, щоб звернутися до США по статус союзника поза НАТО

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада в середу, 8 вересня, після пленарного засідання збереться на позачергове, щоб розглянути постанову № 5380, з якою парламент звернеться до Конгресу США із пропозицією надати Україні статус основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, розпорядження про скликання засідання вже підписане главою парламенту.

Верховна Рада України

Статус MNNA мають союзники США, які не входять до НАТО. У цьому статусі Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Бразилія, Нова Зеландія і ще 12 країн — не членів НАТО. У двосторонніх відносинах зі США статус визначає пріоритетність розвитку, співробітництва і допомоги.

У 2014 році в Конгрес США був внесений законопроєкт, згідно із яким статус MNNA може бути наданий Україні, Грузії і Молдові. У тому ж році, а згодом у 2017 році Україна зверталася за статусом, але не отримала його.