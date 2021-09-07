Рада збереться на позачергове засідання, щоб звернутися до США по статус союзника поза НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Струмковський Володимир / УНІАН
Верховна Рада в середу, 8 вересня, після пленарного засідання збереться на позачергове, щоб розглянути постанову № 5380, з якою парламент звернеться до Конгресу США із пропозицією надати Україні статус основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, розпорядження про скликання засідання вже підписане главою парламенту.
Статус MNNA мають союзники США, які не входять до НАТО. У цьому статусі Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Бразилія, Нова Зеландія і ще 12 країн — не членів НАТО. У двосторонніх відносинах зі США статус визначає пріоритетність розвитку, співробітництва і допомоги.
У 2014 році в Конгрес США був внесений законопроєкт, згідно із яким статус MNNA може бути наданий Україні, Грузії і Молдові. У тому ж році, а згодом у 2017 році Україна зверталася за статусом, але не отримала його.
- При цьому Україна (силами дипломатів) намагається отримати План дій щодо членства в НАТО, який формує інший шлях відносин зі США. Держави-члени НАТО підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу, але чекають рішучих реформ.