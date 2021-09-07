У Греції на святій горі Афон спалахнули лісові пожежі
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Греції спалахнула чергова масштабна лісова пожежа, але цього разу полумʼя дісталося святої гори Афон.
Полум’я намагаються загасити близько 40 пожежників, повідомляє місцеве видання Ekathimerini.
Сильні пориви вітру ускладнюють гасіння пожежі, тож рятувальникам додали авіаційну допомогу — чотири спецлітаки з водою.
Зазначається, що полум’я спалахнуло поблизу монастиря Святої Анни. За словами пожежників, місце, де вирує пожежа, віддалене і важкодоступне.
Наразі Афон — це спільнота з 20 православних монастирів під прямою юрисдикцією Константинопольського патріархату.
- Понад 500 лісових пожеж спалахнули по всій Греції з початку липня — в країні спостерігається рекордна спека, яка сприяє виникненню та поширенню вогню. Тисячі людей були вимушені покинути свої домівки. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапили кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Масштабні лісові пожежі також спалахнули в Туреччині. До гасіння залучили літаки, безпілотники, вертольоти, сотні пожежних машин і тисячі пожежників. Президент Туреччини Реджеп Ердоган 31 липня оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Він також повідомив про затримання підозрюваного в підпалі лісів.