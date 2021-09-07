У Японії зафіксували третю смерть після вакцинації препаратом Moderna з бракованої партії

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International Monetary Fund / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя Японії повідомило про третю смерть після вакцинації від коронавірусу препаратом Moderna з бракованої партії. Про це повідомляє The Japan Times.

Третього померлого — 49-річного чоловіка — вакцинували дозою з однієї з трьох забруднених партій. Друге щеплення чоловік отримав 11 серпня, а наступного дня помер. За даними японського МОЗ, причинно-наслідковий звʼязок між смертю і проведеною вакцинацією не встановили.

Це третій випадок смерті після вакцинації препаратом з бракованої партії. Двоє інших померлих — чоловіки 38 і 30 років.

У Японії в партії вакцини Moderna у флаконах (не в усіх) виявили сторонні домішки. Попередньо — елементи виробничого обладнання з нержавіючої сталі. Хоч три браковані партії вже відкликали, однак людям встигли ввести 170 тисяч зі 1,63 мільйона доз.

Раніше МОЗ Японії оголосив про припинення використання цих 1,63 мільйона доз вакцини Moderna. Вакцини з домішками виготовили на території Іспанії, розмір часток сягає кількох міліметрів. Розслідування показало, що ці частинки — елементи виробничого обладнання з нержавіючої сталі. МОЗ наголошував, що вони не становлять загрози здоровʼю людини, навіть якщо потраплять в організм разом з вакциною.