«Слуга народу» не висуватиме свого кандидата на виборах мера Харкова
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Партія «Слуга народу» з великою ймовірністю не буде висувати свого кандидата на виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня у звʼязку зі смертю Геннадія Кернеса. Причина — «немає сильної кандидатури».
Про це на брифінгу ввечері 6 вересня заявили глава партії Олександр Корнієнко та глава парламентської фракції Давид Арахамія.
«Я спілкувався з харківʼянами. Ми не будемо висувати [кандидата в мери Харкова], бо немає сильної кандидатури. Так, швидше за все, з великою ймовірністю наша партійна організація не буде висувати», — заявив Арахамія.
Корнієнко ж допускає, що депутати міської або інших місцевих рад будуть висуватися, але як самовисуванці: вони самі будуть відповідати за свою програму і не зможуть використовувати партійну символіку.
«Кого будемо підтримувати? Будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо казати, що підтримуємо чесні перегони, члени комісії будуть на сторожі законності цього процесу», — додав Корнієнко.
- 2 січня 2021 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера через смерть Кернеса. Він зазначив, що зробив усе «за законом». Але Рада не могла призначити вибори, тому що не отримала відповідних документів. На початку березня Терехов надіслав необхідні документи до парламенту, і Рада призначила вибори на 31 жовтня.