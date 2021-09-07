«Слуга народу» не висуватиме свого кандидата на виборах мера Харкова

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Партія «Слуга народу» з великою ймовірністю не буде висувати свого кандидата на виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня у звʼязку зі смертю Геннадія Кернеса. Причина — «немає сильної кандидатури».

Про це на брифінгу ввечері 6 вересня заявили глава партії Олександр Корнієнко та глава парламентської фракції Давид Арахамія.

«Я спілкувався з харківʼянами. Ми не будемо висувати [кандидата в мери Харкова], бо немає сильної кандидатури. Так, швидше за все, з великою ймовірністю наша партійна організація не буде висувати», — заявив Арахамія.

Корнієнко ж допускає, що депутати міської або інших місцевих рад будуть висуватися, але як самовисуванці: вони самі будуть відповідати за свою програму і не зможуть використовувати партійну символіку.

«Кого будемо підтримувати? Будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо казати, що підтримуємо чесні перегони, члени комісії будуть на сторожі законності цього процесу», — додав Корнієнко.