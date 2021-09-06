Україна звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу Нарімана Джеляла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля з боку Російської Федерації та звільнити кримських татар. Йдеться про арешт заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.
Про це політик написала у соціальних медіа.
«Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій. Звертаюся до ООН з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України», — зазначила Денісова.
Вона також звернулася до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідні заходи для дотримання прав незаконно ув’язнених українців в Криму.
- 3 вересня в Криму окупаційна «влада» затримала кримського татарина Ельдара Одаманова, а вночі 4 вересня — Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова. Також уранці 4 вересня російські силовики прийшли з обшуком до першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, після чого його вивезли мікроавтобусом.
- Пізніше Джелялу висунули підозру в диверсії (ч. 1 ст. 281 КК РФ), йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.
- МЗС України висловило протест Росії, а Зеленський заявив, що це помста РФ за початок роботи «Кримської платформи».