Справа ОАСК: Антикорупційний суд дозволив примусово привести на засідання суддю Аблова
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід на засідання заступника голови Окружного адміністративного суду.
Про це повідомляє пресслужба суду.
У понеділок мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови суду. Підозрюваний, попри виклик, на судове засідання не зʼявився. Сторона захисту повідомила, що підозрюваний перебуває на лікарняному.
«Відповідно до ст. 138 КПК України, факт лікування особи за змістом не є поважною причиною неприбуття на виклик слідчого судді. Разом із тим у слідчого судді ВАКС відсутні відомості про наявність у підозрюваного тяжкої хвороби або неможливість залишити заклад охорони здоровʼя, в якому він лікується», — повідомили в суді.
На підставі цього слідчий суддя Антикорсуду постановив здійснити привід підозрюваного на судове засідання 15 вересня. Виконати ухвалу доручили Національному антикорупційному бюро. Контроль за виконанням ухвали поклали на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ухвала оскарженню не підлягає.
Суд не називає імені підозрюваного, проте за даними ЗМІ йдеться про Євгена Аблова.
- НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Вовка, Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура та Саніна в корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня НАБУ представило запис розмов голови суду Павла Вовка і суддів ОАСК. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. 21 липня НАБУ оприлюднило нові записи телефонних розмов Вовка.
- 1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного. Сам Вовк похвалив рішення ВРП і заявив, що іноземні агенти хочуть позбавити Україну суверенітету за допомогою НАБУ.
- У цій справі є ще один фігурант — голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. У його випадку не потрібна спеціальна процедура, як щодо суддів, і тому ще 3 серпня Вищий антикорупційний суд для Холоднюка обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Через два місяці суд також вирішив відсторонити його від посади голови ДСА, а вже 22 жовтня стало відомо, що Холоднюк написав заяву про відставку.
- 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові ОАСК Павлу Вовку.