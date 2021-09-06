Справа ОАСК: Антикорупційний суд дозволив примусово привести на засідання суддю Аблова

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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід на засідання заступника голови Окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У понеділок мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови суду. Підозрюваний, попри виклик, на судове засідання не зʼявився. Сторона захисту повідомила, що підозрюваний перебуває на лікарняному.

«Відповідно до ст. 138 КПК України, факт лікування особи за змістом не є поважною причиною неприбуття на виклик слідчого судді. Разом із тим у слідчого судді ВАКС відсутні відомості про наявність у підозрюваного тяжкої хвороби або неможливість залишити заклад охорони здоровʼя, в якому він лікується», — повідомили в суді.

На підставі цього слідчий суддя Антикорсуду постановив здійснити привід підозрюваного на судове засідання 15 вересня. Виконати ухвалу доручили Національному антикорупційному бюро. Контроль за виконанням ухвали поклали на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суд не називає імені підозрюваного, проте за даними ЗМІ йдеться про Євгена Аблова.