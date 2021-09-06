Очільник МВС Монастирський не буде ділити міністерство. У «Слузі народу» раніше називали це головним завданням

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не буде змінювати структуру відомства, що раніше в «Слузі народу» назвали першочерговим завданням для нового міністра.

Про це Монастирський розповів в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

«Я не прихильник радикальних поділів — Нацгвардії, прикордонних військ, це неправильний підхід у принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює», — сказав він.

«Ефективність» системи він пояснив на прикладі спільного забезпечення порядку силами поліції і Нацгвардії.

«Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, тому постійно треба комунікувати. У Києві, де найбільше відбувається масових заходів, усі сили координує особисто начальник поліції Києва. На місцях — відповідальні, і це все одна ланка. А якщо буде два центри ухвалення рішень, то розвал очевидний», — пояснив міністр.

Він вважає, що цілісність структури МВС — це «кулак» безпеки держави.