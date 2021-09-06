Очільник МВС Монастирський не буде ділити міністерство. У «Слузі народу» раніше називали це головним завданням
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не буде змінювати структуру відомства, що раніше в «Слузі народу» назвали першочерговим завданням для нового міністра.
Про це Монастирський розповів в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».
«Я не прихильник радикальних поділів — Нацгвардії, прикордонних військ, це неправильний підхід у принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює», — сказав він.
«Ефективність» системи він пояснив на прикладі спільного забезпечення порядку силами поліції і Нацгвардії.
«Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, тому постійно треба комунікувати. У Києві, де найбільше відбувається масових заходів, усі сили координує особисто начальник поліції Києва. На місцях — відповідальні, і це все одна ланка. А якщо буде два центри ухвалення рішень, то розвал очевидний», — пояснив міністр.
Він вважає, що цілісність структури МВС — це «кулак» безпеки держави.
- 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Окремо Монастирський відмітив напрям з безпеки на дорогах, але не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.
- Вже 17 липня голова фракції СН Арахамія заявив, що одним із головних завдань Монастирського стане поділ МВС — Нацгвардія і прикордонна служба повинні бути відокремлені від поліції. Він говорив, що також «відкрите питання» щодо Міграційної служби.