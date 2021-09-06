Міністр внутрішніх справ Монастирський вперше прокоментував ДТП за участю нардепа Трухіна
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вперше прокоментував ДТП у Київській області за участі нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна — він переконаний, що будуть відповіді на всі запитання.
Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.
«Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є», — зазначив Монастирський.
Він пояснив, що справу передали до Державного бюро розслідувань, оскільки Трухін — «спецсубʼєкт», народний депутат.
Зазначимо, що сам Трухін ДТП, яка сталась 23 серпня, уперше прокоментував 1 вересня. Він заявив, що максимально сприяє поліції у розслідуванні, а під час аварії сильно вдарився головою і перебуває на лікуванні.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.