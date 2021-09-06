Глава МВС Монастирський ініціював аудит у відомстві
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював у відомстві фінансовий та управлінський аудити. Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.
«Будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту, щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати. Тому за моїм дорученням наразі розпочато управлінський і фінансовий аудити МВС, адже це величезна структура, у якій працюють 350 тисяч людей», — зазначив Монастирський.
За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проєкти.
Зазначимо, що після призначення Монастирського на посаду 16 липня у нього була місячна пауза в публічному житті. Він її пояснив так: «У багато процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін».
- 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Окремо Монастирський заявив про напрям з безпеки на дорогах, але не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.