Глава МВС Монастирський ініціював аудит у відомстві

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював у відомстві фінансовий та управлінський аудити. Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.

«Будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту, щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати. Тому за моїм дорученням наразі розпочато управлінський і фінансовий аудити МВС, адже це величезна структура, у якій працюють 350 тисяч людей», — зазначив Монастирський.

За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проєкти.

Зазначимо, що після призначення Монастирського на посаду 16 липня у нього була місячна пауза в публічному житті. Він її пояснив так: «У багато процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін».