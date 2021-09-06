США вимагають від Росії звільнити Джеляла і затриманих кримчан

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США засудили недавні затримання й арешти кримських татар в окупованому Криму, закликавши Росію негайно звільнити першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та інших затриманих.

Відповідну заяву опублікували на сайті Держдепартаменту.

США вважають затримання черговим політично мотивованим рейдом і каральним заходом проти Меджлісу та його керівництва за опір спробі Росії анексувати Крим.

У заяві вказується, що США підтвердили під час першого саміту «Кримської платформи», що Крим — це Україна, а США твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.