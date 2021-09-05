«Талібан» заборонив своїм бійцям стріляти у повітря після інциденту із загибеллю десятків людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Керівництво руху «Талібан» заборонило стріляти у повітря на території Афганістану, в першу чергу своїм бійцям. Рішення було прийнято після того, як у результаті «святкової» стрілянини на честь нібито захоплення всієї території країни загинули щонайменше 17 людей.
Розпорядження комісії з військових справ «Ісламського емірату Афганістан» опублікував Забіхула Муджахід.
У документі сказано, що стрілянина у повітря з нагоди весіль і торжеств призводить до загибелі людей і поширює страх серед населення.
«У звʼязку з цим всі військові посадові особи в Кабулі і провінціях, командири та інші відповідальні особи отримали вказівку негайно заарештовувати і роззброювати тих, хто стріляв у повітря. Начальникам поліції Кабулу і провінцій, а також співробітникам розвідки дано вказівку вжити негайних і рішучих заходів для виявлення та покарання порушників», — наголошується у розпорядженні.
- Напередодні ЗМІ повідомили, що в Кабулі і провінціях Парван та Капіса під час масової стрілянини, після звістки про захоплення провінції Панджшер, постраждали близько 70 осіб, з яких 17 загинули. Місцеві жителі подумали, що в регіонах поновилися бої.
- Опір Панджшеру — останної вільної від талібів провінції — спростував захоплення. Сили «Національного фронту опору» заявили, що зломили наступ талібів.