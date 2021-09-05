Таліби зобовʼязали афганських студенток носити нікаби і вчитися окремо від чоловіків

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Рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, зобовʼязав жінок, які відвідують університети і коледжі країни, носити нікаб — жіночий головний убір з вузьким прорізом для очей.

Про це повідомляє The Straits Times з посиланням на документ управління освіти «Талібану».

Рішення прийнято напередодні нового навчального року, який стартує в найближчий понеділок.

Таліби вводять роздільне навчання — заняття для чоловіків і жінок ведуться окремо. У крайньому разі, частина приміщення, де навчаються жінки, повинна бути огороджена завісою. Крім цього, заняття для студенток мають проводити або викладачі-жінки, або літні чоловіки «з хорошою репутацією». Таліби зобовʼязали навчальні заклади відкрити окремі входи для жінок.

Зазначається, що нові правила поширюються і на приватні університети та коледжі Афганістану.