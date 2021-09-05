Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули звинувачення у «диверсії»

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Facebook / Рефат Чубаров

Затриманому в Криму першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову висунули підозру в диверсії (ч. 1 ст. 281 КК РФ), за якою йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

За його словами, Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантами підозри і відмовився брати участь у будь-яких слідчих діях. Чубаров додав, що звинувачення у диверсії предʼявлені і двоюрідним братам Джелялова — Ахтемовим Азізу і Асану.

У Сімферополі на 6 вересня заплановано суди щодо обрання запобіжного заходу Джелялову, а також іншим затриманим 3 та 4 вересня кримським татарам — Ахтемовим, Ельдару Одаманову і Шевкету Усеїнову.

Як повідомляє правозахисна «Кримська солідарність», російські силовики відпустили близько 40 осіб, які вийшли в суботу, 4 вересня, на акцію до будівлі ФСБ Росії і були затримані. На них склали протоколи за адмінстаттею «Невиконання правил поведінки під час надзвичайної ситуації або загрози її виникнення». Їм загрожують штрафи.