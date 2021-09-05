У Росії суд заборонив Google та «Яндекс» показувати в пошуку слова «умное голосование». Так називався проєкт Навального

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Пресслужба Московського міськсуду

Арбітражний суд Москви заборонив компанія Google і «Яндекс» показувати словосполучення «умное голосование» в пошуковій видачі. Таку назву мав проєкт російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише «Медуза».

Зазначається, що суд виніс заборону у якості забезпечувального заходу за позовами ставропольської компанії «Вулінтертрейд», яка займається продажем овечої вовни. У липні ця компанія зареєструвала товарний знак «Умное голосование» і 1 вересня звернулася до суду щодо захисту товарного знака.

«Медуза» звертає увагу, що «Вулінтертрейд» подала заявку на реєстрацію товарного знака «Умное голосование» 29 червня, а вже 27 липня отримала схвалення Роспатенту. Зазвичай цей процес триває близько року.

«Умное голосование» — стратегія, висунута командою Навального з метою позбавити партію «Єдина Росія» голосів на муніципальних, регіональних і федеральних виборах. Завданням «Умного голосования» називалася «консолідація голосів тих, хто виступає проти «Єдиної Росії». Для цього творці платформи просили зареєструватися на сайті «Умного голосования», залишивши свою адресу реєстрації та електронну пошту, на яку прийде імʼя кандидата, за якого варто голосувати.

На початку вересня Роскомнагляд зажадав від Apple і Google прибрати з магазинів додаток «Навальний», заявивши, що відмова буде розцінюватися як втручання в російські вибори. У цьому додатку, крім іншого, є функція «Умное голосование».