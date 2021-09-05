SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Official SpaceX Photos / Flickr
Американська компанія SpaceX запланувала запуск першої цивільної космічної місії Inspiration4 на 15 вересня.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Екіпаж складатиметься з чотирьох людей. Командиром місії буде Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цього польоту. Пілотом — Ніас Проктор, бортінженером — Крістофер Семброскі, а бортовим лікарем — Хейлі Арсено.
Запуск відбудеться зі стартового майданчика NASA у Флориді. Резервний день запуску — 16 вересня. Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії — Falcon 9.
У 2018 році засновник SpaceX Ілон Маск оголосив, що першим космічним туристом, який облетить Місяць на борту ракети-носія Big Falcon, стане Юсаку Маедзава. Тоді японський мільярдер планував своїм коштом взяти в космічну подорож кількох митців. Скільки Маедзава погодився заплатити за квиток у космос — не розголошується.
На початку 2020 року Маедзава заявив про пошук супутниці для спільної космічної подорожі і оголосив конкурс. Але згодом він передумав і вирішив відмовитися від свого задуму. Лише за кілька тижнів заявку на участь у конкурсі направили близько 28 тисяч жінок з цілого світу.
- 29-річна американка Хейлі Арсено стане першою людиною, яка поборола рак і побувала у космосі. Також вона буде першою людиною з протезом і наймолодшим американцем, який коли-небудь побував на орбіті Землі. У січні її обрали для участі у громадянській космічній місії Inspiration4. Політ буде на ракеті Falcon 9, яку створила компанія Маска SpaceX.