SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії

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Official SpaceX Photos / Flickr

Американська компанія SpaceX запланувала запуск першої цивільної космічної місії Inspiration4 на 15 вересня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Екіпаж складатиметься з чотирьох людей. Командиром місії буде Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цього польоту. Пілотом — Ніас Проктор, бортінженером — Крістофер Семброскі, а бортовим лікарем — Хейлі Арсено.

Запуск відбудеться зі стартового майданчика NASA у Флориді. Резервний день запуску — 16 вересня. Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії — Falcon 9.

У 2018 році засновник SpaceX Ілон Маск оголосив, що першим космічним туристом, який облетить Місяць на борту ракети-носія Big Falcon, стане Юсаку Маедзава. Тоді японський мільярдер планував своїм коштом взяти в космічну подорож кількох митців. Скільки Маедзава погодився заплатити за квиток у космос — не розголошується.

На початку 2020 року Маедзава заявив про пошук супутниці для спільної космічної подорожі і оголосив конкурс. Але згодом він передумав і вирішив відмовитися від свого задуму. Лише за кілька тижнів заявку на участь у конкурсі направили близько 28 тисяч жінок з цілого світу.