Покарання за участь у «Кримській платформі». МЗС України висловило протест через обшуки у Криму і затримання заступника голови Меджлісу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через чергові незаконні обшуки і затримання в окупованому Криму, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.
Про це повідомили в пресслужбі МЗС.
«Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті «Кримської платформи» 23 серпня, а також як чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова», — заявили в зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС наголосили, що Росія, згідно з нормами міжнародного права, зобов’язана «негайно припинити політичні репресії» проти мешканців тимчасово окупованого нею Кримського півострова, а також виконати положення резолюцій Генасамблеї ООН щодо Криму і наказу Міжнародного суду ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
«Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України», — додали у відомстві та закликали міжнародну спільноту засудити протиправні дії держави-окупанта і посилити тиск на РФ.
- Нагадаємо, 3—4 вересня співробітники ФСБ затримали кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова. Уранці 4 вересня після обшуків в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля його забрали в Управління ФСБ РФ.
- Раніше прокуратура Криму та правозахисні організації направили до Міжнародного кримінального суду скаргу на незаконне переміщення кримських в’язнів.
- Офіс генерального прокурора передав до Міжнародного кримінального суду повідомлення про злочини проти культурної спадщини в окупованому Криму.