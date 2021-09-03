Андрій Шевченко заявив, що не збирався покидати збірну: Я хотів продовжити контракт

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Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не збирався покидату збірну і планував продовжити контракт.

Про це він заявив на пресконференції, яка відбулась 3 вересня, цитує Tribuna.

«30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. Ні в якому разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився. Ми [з помічниками] не збиралися йти зі збірної. Ми сказали, що хочемо пролонгувати контракт», — розповів Шевченко.

Він зазначив, що після Чемпіонату Європи вирішив продовжити контракт з національною збірною.

«Після приїзду в Київ я зустрівся з президентом Павелком, я йому про це повідомив. Він відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому я полетів у відпустку. Я зустрівся ще раз з ним на фіналі Чемпіонату Європи — розмови про пролонгацію не було», — додав колишній головний тренер збірної.