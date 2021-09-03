У 10-й день Паралімпіади Україна здобула чотири золота і закріпилась у пʼятірці лідерів
- Автор:
- Софія Телішевська
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На іграх XVІ літньої Паралімпіади у Токіо українська збірна за результатами десятого змагального дня залишається в п’ятірці лідерів із 94 нагородами — 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових.
Про це інформує Національний олімпійський комітет України.
Золоту медаль здобули:
- Сергій Ємельянов під час змагань з веслування на байдарках на дистанції 200 метрів;
- плавець Максим Крипак у комплексному плаванні на 200 метрів;
- плавець Денис Остапченко у запливі на 200 метрів вільним стилем;
- спортсменка Зоя Овсій під час змагань з метання булави.
Президент України Володимир Зеленський привітав переможців.
Хто відзначився срібною медаллю:
- Микола Синюк — веслування на байдарках на дистанції 200 метрів;
- Єгор Дементьєв — велошосе;
- Людмила Даниліна — забіг на дистанції 1,5 км;
- Микола Жабняк — метання диска;
- Андрій Трусов — плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм.
Бронзову нагороду виборов Денис Дубров під час змагань з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм.
Таким чином, 3 вересня Національна паралімпійська збірна України виборола 10 медалей, серед яких — чотири золоті, пʼять срібних та одна бронзова. Україна посідає четверте місце за загальною кількістю нагород і пʼяте ㅡ за кількістю золотих медалей. До кінця змагань залишається два дні.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.