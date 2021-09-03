Новини

У 10-й день Паралімпіади Україна здобула чотири золота і закріпилась у пʼятірці лідерів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

На іграх XVІ літньої Паралімпіади у Токіо українська збірна за результатами десятого змагального дня залишається в п’ятірці лідерів із 94 нагородами — 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових.

Про це інформує Національний олімпійський комітет України.

Золоту медаль здобули:

Президент України Володимир Зеленський привітав переможців.

Хто відзначився срібною медаллю:

Бронзову нагороду виборов Денис Дубров під час змагань з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм.

Таким чином, 3 вересня Національна паралімпійська збірна України виборола 10 медалей, серед яких — чотири золоті, пʼять срібних та одна бронзова. Україна посідає четверте місце за загальною кількістю нагород і пʼяте ㅡ за кількістю золотих медалей. До кінця змагань залишається два дні.