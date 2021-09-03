Віцепрем’єр з євроінтеграції виступила за проведення референдуму щодо вступу в НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Utenriksdepartementet UD / Flickr
Віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україні потрібно провести референдум щодо вступу в НАТО.
Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Слово і діло».
«Якщо говорити саме про зріз волевиявлення народу — це дуже важливо, тому що в 2008 році одним з контраргументів, щоб Україна не отримала ПДЧ, було те, що країна розділена — немає єдності в підтримці членства України в НАТО. Тому йдеться не тільки про народовладдя: результати референдуму будуть служити контраргументом для західних партнерів про те, що ані суспільство, ані політики не розділені щодо цієї мети», — пояснила вона.
За її словами, Україна готова до отримання Плану дій щодо членства в НАТО, тому що у країні вже впроваджується багато елементів цього плану. Вона нагадала, що Україна виконує Річні національні програми та має статус партнера з розширеними можливостями.
Водночас у Німеччині назвали причину, чому НАТО поки не готове розглядати членство України. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що все залежить від політичних умов. Вона підкреслила, що особисто підтримує надання Україні ПДЧ, але не може впливати на всіх членів Альянсу.
«Отримати консенсус — це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом — є військовий конфлікт в Україні. Для НАТО завжди складно приймати нові країни, де є такі конфлікти», — пояснила вона.
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