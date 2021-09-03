Державне бюро розслідувань шукає очевидців ДТП за участю Трухіна

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Державне бюро розслідувань отримало матеріали про ДТП на Бориспільській трасі за участю нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна та закликало очевидців аварії надати інформацію слідчим.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як зазначається, Національна поліція передала матеріали слідчим бюро 2 вересня. Наразі вони вивчають докази та матеріали, які були зібрані Нацполіцією.

Також у Держбюро розслідувань планують провести низку експертиз і процесуальних дій, щоби встановити об’єктивні обставини ДТП.

Окремо в ДБР запевнили, що в цій справі буде забезпечено «ефективне, повне й об’єктивне розслідування, результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб».

Зазначимо, пресслужба Державного бюро розслідувань прямо не називає прізвище нардепа. Проте вказується, що ДТП сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі, коли автомобіль, у якому, ймовірно, перебував народний депутат України, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав в авто, що рухалося попереду. За даними слідства, був пошкоджений і третій автомобіль, загалом постраждали шестеро людей.