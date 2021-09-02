Росія заявляє, що їй доведеться вжити «контрзаходів» у випадку вступу України до НАТО

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Росія заявила, що їй доведеться вжити «контрзаходів», якщо Україна увійде до складу НАТО.

Про це в інтервʼю телеканалу «Известия» заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, цитує Интерфакс.

Він зазначив, що в США «досить позитивно реагували на такі євроатлантичні устремління України».

«Потенційно це [входження України до складу НАТО] для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить наближення своєї військової інфраструктури в сторону наших кордонів», — зазначив Пєсков.

Якщо ж це станеться, Росії доведеться вжити контрзаходів, щоб «провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку» її кордонів.