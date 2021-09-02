Екскапітану порту «Південний» повідомили підозру через аварію танкера Delfi. Він впустив судно без належних документів

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Приморська окружна прокуратура повідомила про підозру колишньому капітану порту «Південний» у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — йдеться про справу танкера Delfi, який затонув біля берегів Одеси у 2019 році.

Про це у четвер, 2 вересня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що колишній капітан порту «Південний» з 2 до 22 листопада 2019 року не вжив необхідних заходів і не оцінив загрозу можливої надзвичайної ситуації — дрейфу неконтрольованого і технічно несправного судна. Танкер без належних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу перетнув державний кордон України в зоні його відповідальності. Внаслідок цього під час шторму 22 листопада 2019 року танкер в акваторії порту «Південний» зірвався з якоря та дрейфуючи сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін».

Розмір збитків порту за період рятувальної операції та ліквідації наслідків аварії (розливу нафтопродуктів та забруднюючих речовин із судна) становить понад 7 мільйонів гривень.