Львів’янин рік судився з державою, щоб отримати компенсацію за смерть матері. Вона в лікарні заразилася COVID-19

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Львів’янин Андрій Сорока через рік судової тяганини отримав 1,5 мільйона гривень від Фонду соціального страхування як компенсацію за смерть своєї мами, яка інфікувалася коронавірусом на роботі в лікарні.

Чоловікові знадобився рік, аби довести у суді, що він син своєї мами. При цьому Фонд підтвердив зараження жінки під час виконання професійних обов’язків, пише «Радіо Свобода».

«Понад рік тривала судова тяганина — стільки часу я доказував, що я син своєї мами. Як такі прості речі доводити в судах? Український суд із цим справився. Мені, як здоровомислячій людині, це була проста істина, що я син мами. Але без кваліфікованої юридичної допомоги я б не добився нічого», — зазначив Сорока.

Львів’янин обурюється, що йому довелось звертатися у суд, аби довести, що у жінки із живих родичів були тільки син і троє онуків.

Його мама Ірина Федоришин 37 років працювала анестезіологом у Львівській обласній клінічній лікарні. 20 травня 2020 року на її зміну привезли чоловіка, який повернувся з Італії та перебував у важкому стані.

У нього діагностували серцево-судинну недугу і пневмонію, а після пʼяти днів лікування він помер. Уже після смерті тест показав, що у нього був COVID-19. Тоді від цього пацієнта інфікувалися 30 медиків, зокрема мама Андрія, яка померла 25 травня.

Це був перший випадок смерті медика від коронавірусної хвороби на Львівщині.

Фонд соціального страхування відмовив синові лікарки у сплаті грошової компенсанції, пояснивши, що у нього є власна родина, а одружившись, він перестав бути членом сім’ї матері. Чоловік вирішив позиватися до суду.

У липні цього року Франківський районний суд Львова встановив, що він є членом родини своєї мами. Фонд соціального страхування не подавав апеляцію та виплатив Сороці 1,5 мільйона гривень.