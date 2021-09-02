Зеленський: Байден пообіцяв ввести нові санкції проти Росії, якщо вона почне порушувати права України в енергетиці
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- Олексій Ярмоленко
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Drew Angerer / Staff / Getty Images
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Джо Байденом той пообіцяв запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона порушуватиме права України.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».
За його словами, це станеться, якщо російський газопровід «Північний потік — 2» порушуватиме енергетичну безпеку України. Гарантії цієї безпеки ще будуть розроблятися.
«Ми всі повинні мати деталі. У будь-якому випадку я знаю, те, що я сьогодні чув: якщо будуть порушуватися права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до впровадження санкційної політики», — заявив Зеленський.
За його словами, Україна, незважаючи на все, буде боротися з цією енергетичною зброєю.
- 1 вересня в Білому домі пройшла зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи більше двох годин. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву.
- Україна вже працює над візитом президента США Джо Байдена до Києва. Конкретних домовленостей і дат поки немає, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що «зараз ми до них, а потім вони до нас».