У Зеленського і Байдена оприлюднили спільну заяву про стратегічне партнерство: боротьба з корупцією і військова допомога

Новини

Білий дім і Офіс президента опублікували текст спільної заяви президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського про стратегічне партнерство. Документ проте був узгоджений ще до особистої зустрічі лідерів країн — на сайті ОП текст вийшов о 22:15.

Заява розбита на пʼять основних пунктів.

Безпека і оборона

Україна і Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована і забезпечена ресурсами. Для того щоб відзначити підвищений статус партнерства України, восени у Вашингтоні затвердять нову хартію.

США підтримують Україну в боротьбі з агресією Росії і ніколи не визнають окупацію українських територій. США підтримують прагнення України повернути Крим через «Кримську платформу», міжнародний тиск, а також зусилля щодо Донбасу у «Нормандському форматі».

США і Україна поглиблять співпрацю в сфері оборони в рамках Стратегічної рамкової угоди для просування загальних пріоритетів. Це стосується реформ в сферах оборонної промисловості і в секторі оборони (прийняття нової стратегії оборонної промисловості, цивільний контроль, реформування служб безпеки, модернізації процесу оборонних закупівель). Також угода зачіпає безпеку на морі, кібербезпеку і обмін розвідувальною інформацією.

Сполучені Штати підтримують право України вибирати свій власний зовнішньополітичний курс (вступ до ЄС) вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО.

Україна отримає $60 млн військової допомоги і $45 млн гуманітарної допомоги для людей, які постраждали через війну на Донбасі.

Реформа судової системи та права людини

Україна обіцяє реформувати судову систему відповідно до кращих міжнародних практик та посилити боротьбу з корупцією. Україна повинна якомога швидше обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора і прийняти закони для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро, а також забезпечити надійний процес відбору на посаду голови відомства.

Україна за підтримки США буде зміцнювати захист свобод людини і боротися расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і дискримінацією ЛГБТ спільноти.

США інвестують в реформи України $463 млн. Кошти виділять цього року.

Енергобезпека і клімат

Україна і США посилять співпрацю для досягнення енергетичних та кліматичних цілей за рахунок стратегічного діалогу з цих питань. Країни мають намір скоротити до 2030 року частки викидів парникових газів. Для цього будуть залучатися інвестиції.

Сторони будуть активно протидіяти впливу «Північного потоку — 2». США обіцяють не дати Кремлю використовувати енергетику як геополітичну зброю. Уряди України та США підтримують збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

Економічне зростання

В рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна повинна реформувати держпідприємства, захистити незалежність Центрального банку, посилити нагляд за фінансовим сектором і створити справедливу середу для бізнесу та інвестицій. США обіцяють комерційне співробітництво і збільшення інвестицій.

Україна може отримати від Експортно-імпортного банку (EXIM) США щонайменше $3 млрд на економічні проєкти (суму можуть збільшити). Україна повинна прийняти закони, які встановлять надійний процес перевірки інвестицій.

Боротьба з пандемією

США мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання і додаткові $12,8 млн COVID-допомоги.