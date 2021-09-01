Співробітник ГУР розповів деталі порятунку афганських перекладачів: Ми працювали, як конвеєр

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У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли деталі спецоперації з евакуації афганських перекладачів, які допомагали канадським військовим. До цього Збройні сили США та Канади не змогли їх евакуювати.

Про це в інтерв’ю «Бабелю» розповів співробітник ГУР Міноборони Олег.

Він повідомив, що на момент евакуації канадського військового контингенту в аеропорту Кабула вже не було.

«[Виводили] точно так же, як і інших. Я не знаю, хто саме з ким контактував і як організовував. У нас були списки, були контактні особи, з якими треба було звʼязатися. Це була одна з кількох задач, ми працювали, як конвеєр — забираємо тих, потім тих, а потім ще тих. Ми все одно виходили в місця, де були автобуси з цими громадянами, тому у нас була можливість їх привести», — пояснив співробітник ГУР.

За його словами, українські військові мали номери автобусів і стояли по периметру. Вони стежили, щоб ніхто не намагався залізти в автобус, або щось в нього кинути.

Загалом українцям вдалося евакуювати близько 700 людей. Це українці, канадці, громадяни інших країн, зокрема журналісти, перекладачі, співробітники NGO.