Співробітник ГУР розповів деталі порятунку афганських перекладачів: Ми працювали, як конвеєр
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли деталі спецоперації з евакуації афганських перекладачів, які допомагали канадським військовим. До цього Збройні сили США та Канади не змогли їх евакуювати.
Про це в інтерв’ю «Бабелю» розповів співробітник ГУР Міноборони Олег.
Він повідомив, що на момент евакуації канадського військового контингенту в аеропорту Кабула вже не було.
«[Виводили] точно так же, як і інших. Я не знаю, хто саме з ким контактував і як організовував. У нас були списки, були контактні особи, з якими треба було звʼязатися. Це була одна з кількох задач, ми працювали, як конвеєр — забираємо тих, потім тих, а потім ще тих. Ми все одно виходили в місця, де були автобуси з цими громадянами, тому у нас була можливість їх привести», — пояснив співробітник ГУР.
За його словами, українські військові мали номери автобусів і стояли по периметру. Вони стежили, щоб ніхто не намагався залізти в автобус, або щось в нього кинути.
Загалом українцям вдалося евакуювати близько 700 людей. Це українці, канадці, громадяни інших країн, зокрема журналісти, перекладачі, співробітники NGO.
- Українські військовослужбовці провели спецоперацію в Кабулі, завдяки якій з Афганістану вдалося евакуювати групу перекладачів, які співпрацювали з канадською армією. Операцію провели в пʼятницю, 27 серпня. Перед цим з Кабулу вилетів останній канадський евакуаційний рейс. Після цього Канада заявила, що готова прийняти біженців з Афганістану, якщо ті зуміють самостійно дістатися третіх країн. У звʼязку з цим Оттава звернулася по допомогу до уряду України з проханням доставити біженців спочатку до Києва, звідки вони, після проходження всіх процедур, відправляться до Канади.
- Українські військові увійшли до Кабулу пішки. У солдатів були фотографії номерних знаків двох мікроавтобусів із 19 біженцями. Українці оточили автобуси та доставили їх в аеропорт.