Байден «з нетерпінням» очікує на зустріч із Зеленським у Білому домі

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jlhervàs / Flickr

Президент США Джо Байден з нетерпінням очікує на першу очну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соціальних медіа.

«Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі, аби підтвердити прихильність Америки до сувернітету, територіальній цілісності та евроатлантичним прагненням України», — зазначив глава США.

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у ніч на 31 серпня. Головною темою його зустрічі з Байденом стане залучення США у процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, підкреслював глава МЗС України Дмитро Кулеба. А сама зустріч двох лідерів пройде о 21:00 за київським часом.