Українці можуть подати заяву на одруження через портал «Дія»

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В Україні з’явилася можливість подати документи для реєстрації шлюбу онлайн — через портал «Дія».

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 вересня.

«Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір одружитися можна буде через портал «Дія», — розповів він.

Також Шмигаль запевнив, що сплатити адміністративний збір за цю послугу також можна буде через інтернет.

«Усі ці зміни спрямовані на те, аби взаємодія людей із державою проходила максимально зручно та комфортно», — додав глава уряду.