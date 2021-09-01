Україна отримає від США інноваційних ліків проти коронавірусу на $20 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Plastifikator x «Бабель»
Україна отримає від США інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
Гуманітарна допомога, еквівалентна за вартістю майже $20 мільйонам, надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів.
«Уряд США спільно з компанією-виробником у якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму», — прокоментував домовленості міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
В Україну направлять 20 тис. флаконів препарату «Бамланівімаб» (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів «Етесевімаб» (Etesevimab). Препарати вже сформовані у вантаж та транспортуються до аеропорту для відправки в Україну.
«Діють вони безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потраплянню в лікарню», — пояснив міністр.
- Раніше повідомлялося, що Україна закупила для лікування коронавірусу нову партію препарату «Тоцилізумаб».
- Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.