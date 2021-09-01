Московський суд заочно заарештував екскомандира розвідки «Азову» Сергія Коротких

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Басманний суд Москви заочно заарештував соратника неонациста Максима Марцинкевича, більш відомого як Тесак, Сергія Коротких, який зараз перебуває в Україні.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.

Так, суд задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Коротких, якого звинувачують у вбивстві двох і більше осіб за мотивами міжнаціональної ненависті. Йому обрали заочний арешт на два місяці з моменту затримання або екстрадиції в РФ.

Нагадаємо, у серпні 2007 року в інтернеті зʼявився відеоролик «Страта дага і таджика», в ньому двоє людей заявили, що їх заарештували російські націонал-соціалісти, після чого невідомі перерізали їм горло. У 2015 році ізраїльський режисер Владі Антоневич провів власне розслідування вбивства. За його версією, ролик зі стратою знімав лідер угруповання «Формат-18» Максим «Тесак» Марцинкевич, а обох чоловіків убивав Сергій Коротких.

У вересні 2020-го Марцинкевич у вʼязниці покінчив життя самогубством, а в слідчому комітеті заявили, що перед смертю він зізнався у двох убивствах, зокрема і в тих, що на відео «Страта дага і таджика».

Сергій Коротких — колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, зокрема, білоруської філії російського праворадикального руху «Русское национальное единство» та організації «Национал-социалистическое общество». Від квітня 2014 року в складі добровольчого полку «Азов» воював на Донбасі, був керівником розвідувальної роти в складі «Азову».