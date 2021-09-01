Глава партії СН Корнієнко: Нардепи готують правки до проєкту Великого державного герба
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Сергій Бортник / «Бабель»
Народні депутати готують правки до законопроєкту про Великий герб України. Багатьох турбує корона та фізіологія лева.
Про це розповів в інтервʼю «НВ» голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, цитує «Еспресо».
«Комітет рекомендував голосувати в цілому. І я був прихильником цього. Але зараз бачу, що ми відкрили можливість внести ті зміни, які більше за все зараз хвилюють суспільство. Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуємо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева» — сказав Корнієнко.
Зараз депутати готують правки до законопроєкту: до текстового опису треба додавати ескіз, розглядати це будуть на засіданні комітету.
- Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 14 липня підтримав законопроєкт № 5712 президента Володимира Зеленського про Великий державний герб України.
- 24 серпня Рада підтримала у першому читанні закон про Великий герб України.
- Великий герб, який запропонував Зеленський, відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив чому: «У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця жодного з конкурсів останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму».