Глава партії СН Корнієнко: Нардепи готують правки до проєкту Великого державного герба

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Сергій Бортник / «Бабель»

Народні депутати готують правки до законопроєкту про Великий герб України. Багатьох турбує корона та фізіологія лева.

Про це розповів в інтервʼю «НВ» голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, цитує «Еспресо».

«Комітет рекомендував голосувати в цілому. І я був прихильником цього. Але зараз бачу, що ми відкрили можливість внести ті зміни, які більше за все зараз хвилюють суспільство. Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуємо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева» — сказав Корнієнко.

Зараз депутати готують правки до законопроєкту: до текстового опису треба додавати ескіз, розглядати це будуть на засіданні комітету.

Верховна Рада України