Білий дім: Байден і Зеленський оголосять про запуск нового діалогу для вирішення проблеми «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський в середу мають намір оголосити про запуск діалогу з енергетики та клімату, метою якого буде, в тому числі розвʼязання проблем, повʼязаних з впливом газопроводу «Північний потік — 2».
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
«Говорячи про енергетику, президенти оголосять про нові ініціативи у боротьбі з кліматичною кризою і зміцненні енергетичної безпеки України, в тому числі про запуск оновленого стратегічного діалогу з енергетики та клімату, на чолі якого стане міністерство енергетики США», — цитує Білий дім високопоставленого офіційного представника адміністрації з телефонного брифінгу.
Зазначається, що мета цього діалогу полягає в тому, щоб продовжити розвʼязувати проблеми впливу «Північного потоку — 2». Чиновник вказав, що серед іншого цей діалог буде націлений на «залучення інвестицій з енергетичної безпеки за допомогою реформ, скорочення викидів парникових газів, а також вивчення інших ініціатив у сфері зміни клімату».
Крім того, в Білому домі заявили, що продовжать підтримувати народ України. Так, Вашингтон надасть Києву додатково $45 млн гуманітарної допомоги. На брифінгу високопоставлений представник адміністрації Білого дому запевнив, що США збираються продовжити обговорювати з Україною ситуацію з Росією у сфері безпеки й стежити за діями Росії в регіоні.
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