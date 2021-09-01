ВООЗ: Штам коронавірусу «Дельта» зафіксували у 170 країнах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ezra Acayan / Stringer
Штам коронавірусу «Дельта», який вважається більш заразним за три своїх попередника, виявили щонайменше у 170 країнах і територіях.
Про це йдеться в огляді Всесвітньої організації охорони здоровʼя.
Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
Зазначимо, що «Дельта» є і в Україні. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам. Станом на 26 серпня в Україні виявили 520 випадків «Дельти».
Що стосується інших штамів коронавірусу, то:
- «Альфу» («британський») виявили у 193 країнах та територіях;
- «Бету» («південноафриканський») — 141;
- «Гамма» («бразильський») — 91;
Того тижня майже всі регіони світу повідомили про зниження кількості хворих на коронавірус. Виняток — Західна частина Тихого океану, там збільшилось число на 7%.
Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі за сім днів (23 — 29 серпня), також була аналогічною, як і минулого тижня: трохи понад 67 тисяч смертей. Загалом у світі зареєстрували майже 216 мільйонів випадків коронавірусу, сукупне число смертей становить трохи менше 4,5 мільйона.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.