Ексглава митниці часів Януковича через суд повернув собі 14 гектарів лісу під Києвом

Новини

Гонтар Володимир / УНИАН

Колишній голова Державної митної служби Ігор Калєтнік через суд повернув собі «Бучанське Межигір’я».

Про це, посилаючись на рішення Верховного суду від 26 травня, на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній глава Державної екологічної інспекції та екснардеп Єгор Фірсов.

«14 гектарів лісу знов огороджені 10-метровим парканом. Три місяці тому, за клопотанням матері Ігоря Калєтніка, остання судова інстанція повернула родині Калєтніків 14 гектарів Бучанського лісу», — написав він.

За словами Фірсова, суд опублікував рішення лише 22 червня — після його запиту.

Також екснардеп повідомив, що відразу після рішення суду, за яким землю повернули матері колишнього глави митниці Галині Калєтнік, Ігор Калєтнік переоформив майно на себе.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2015 року активісти знесли паркан навколо величезної ділянки Калєтніка.