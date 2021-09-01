Ексглава митниці часів Януковича через суд повернув собі 14 гектарів лісу під Києвом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНИАН
Колишній голова Державної митної служби Ігор Калєтнік через суд повернув собі «Бучанське Межигір’я».
Про це, посилаючись на рішення Верховного суду від 26 травня, на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній глава Державної екологічної інспекції та екснардеп Єгор Фірсов.
«14 гектарів лісу знов огороджені 10-метровим парканом. Три місяці тому, за клопотанням матері Ігоря Калєтніка, остання судова інстанція повернула родині Калєтніків 14 гектарів Бучанського лісу», — написав він.
За словами Фірсова, суд опублікував рішення лише 22 червня — після його запиту.
Також екснардеп повідомив, що відразу після рішення суду, за яким землю повернули матері колишнього глави митниці Галині Калєтнік, Ігор Калєтнік переоформив майно на себе.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2015 року активісти знесли паркан навколо величезної ділянки Калєтніка.
- З грудня 2014 року Калєтнік оголошений у розшук за підозрою у зловживанні владою під час організації голосування за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. За даними правоохоронців, він переховувався в Росії.
- 31 серпня 2019 року Генеральна прокуратура України вирішила закрити кримінальне провадження проти Ігоря Калєтніка через «відсутність у його діях складу злочину».
- 11 березня 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що СБУ доручили перевірити ратифікацію угоди щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України («Харківських угод») і всіх 236 депутатів, які за неї проголосували. Згодом в СБУ повідомили про початок цієї перевірки.
- Через кілька днів у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про припинення дії «Харківських угод», які схвалили у 2010 році. Тоді ці угоди фактично відкрили дорогу до анексії Криму.
- У серпні 2021 року СБУ викликала на допит ексглаву СБУ Валерія Хорошковського, колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина, ексглаву Держмитниці Ігоря Калєтніка та кількох інших колишніх високопосадовців і нардепів.