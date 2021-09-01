Батько Брітні Спірс вимагає від неї $2 мільйони за відмову від опікунства

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Батько американської співачки Брітні Спірс зажадав виплатити йому $2 мільйони відступних за відмову від опікунства над донькою.

Про це пише Variety.

За словами адвоката співачки Меттью Розенгарта, Джеймс Спірс вимагає ці кошти, щоб погасити $1,3 мільйона судових витрат та виплатити $500 тисяч компанії Tri Star, яка співпрацювала зі співачкою.

Адвокат вважає дії батька Брітні Спірс вимаганням. Він також підкреслив, що чоловік не має права тримати в заручниках свою дочку, висуваючи умови для відмови від опіки.