Словаччина зробила останні щеплення російською вакциною «Супутник V». Більше препарат не використовуватимуть
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба уряду Казахстану
Словаччина припинила використання російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Останнє щеплення цим препаратом зробили у вівторок, 31 серпня — шестеро людей отримали другу дозу.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Загалом у країні «Спутником V» вакцинувалися понад 18,5 тисячі людей. Речниця Міністерства охорони здоровʼя вказала на низький попит на російський препарат, який поки не допущений для застосування в ЄС.
У липні Словаччина продала Росії назад 160 тисяч із 200 тисяч доз, які закупила березні, оскільки громадський інтерес до препарату залишається низьким. До того ж його не схвалив європейський медичний регулятор. Вакцини продали за тією ж ціною, що і купили, — $9,95 за дозу.
Агентство з ліків Словаччини відмовилося давати рекомендацію щодо використання препарату «Супутник V», пославшись на недостатню кількість даних від виробника. Зрештою в червні уряд дозволив використовувати цю вакцину тим, хто вважає її кращою за зареєстровані в ЄС препарати, однак суспільний інтерес до неї був набагато нижчий за доступну кількість. Уряд закрив реєстрацію на вакцинацію цим препаратом 30 червня і тоді ж заявив про наміри продати назад дози, термін придатності яких спливає.
Зазначимо, що Словаччина — друга після Угорщини країна ЄС, яка застосовувала російську вакцину.
- У квітні влада Словаччини заявила, що отримані зразки «Супутника V» відрізняються від тих, про які писав науковий журнал The Lancet. У відповідь Росія зажадала повернути препарат.
- Через російську вакцину у Словаччині навіть сталася політична криза — міністра охорони здоровʼя звільнили за таємну закупівлю «Супутника V», а пізніше подав у відставку премʼєр Ігор Матович.