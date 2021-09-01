МЗС працює над візитом Джо Байдена в Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Україна працює над візитом президента США Джо Байдена. Про це у Вашингтоні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі «Громадському».
«Ми працюємо над зворотним візитом. Я впевнений, що Джо Байден за час президентства відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політики США», — зазначив Кулеба.
Конкретних домовленостей і дат поки немає, «зараз ми до них , а потім вони до нас».
Кулеба зазначив, що візит Зеленського до Вашингтону проходить успішно, з конкретними домовленностями.
«З того, як адміністрація президента Байдена підходить до цього візиту, не бачимо негативного контексту», — додав міністр.
- Президент України Володимир Зеленський перебуває у США із офіційним візитом. У Вашингтоні в нього запланована перша зустріч із президентом США Джо Байденом. Вона відбудеться в середу, 1 вересня. Зустріч буде як на рівні делегацій, так і тет-а-тет.
- Україна із США вже підписали два документи. Один — про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС, другий — це рамкова угоду про співпрацю в оборонній сфері.