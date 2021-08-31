США обіцяють Україні $60 мільйонів військової допомоги

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Сполучені Штати обіцяють до $60 мільйонів військової допомоги Україні напередодні першої зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на лист адміністрації Байдена до Конгресу.

У листі адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності уздовж її кордону», а також через мінометні обстріли, порушень режиму припинення вогню та інших провокацій.

«Зміцнення позицій Росії уздовж українського кордону виявило нестачу можливостей українських збройних сил для захисту від російського вторгнення. Необхідно терміново усунути значні прогалини в потенціалі України, щоб посилити стримування в світлі нинішньої російської загрози», — йдеться у повідомленні.