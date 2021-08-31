Міністр оборони Казахстану подав у відставку після вибухів на військових складах

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Twitter / The Ammunition Management Advisory Team (AMAT)

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв подав у відставку після вибухів на військових складах. Його відставку вже прийняв президент країни.

Про це пише «Новая газета».

«Президент Касим-Жомарт Токаєв, розглянувши рапорт міністра оборони Нурлана Єрмекбаєва з проханням про відставку, прийняв її», — заявив речник казахського президента.

Унаслідок вибухів на військових складах загинули 15 людей. Ще тоді Єрмекбаєв сказав, що ухвалив рішення про відставку, але спочатку потрібно ліквідувати наслідки вибухів.