«Мета досягнута». У Євросоюзі від коронавірусу повністю вакцинували 70% дорослого населення

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Європейська комісія заявила, що досягла поставленої мети, повністю вакцинувавши від коронавірусу 70% дорослого населення.

Про це пише Reuters.

На думку агентства, із заяви випливає, що повний курс щеплень пройшли не менше ніж 255 мільйонів осіб. При цьому ситуація у країнах сильно розрізняється. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), на Мальті повністю вакциновано понад 90% дорослого населення. Ірландія і Португалія також імунізували понад 80% дорослого населення, а Франція — понад 70%.

При цьому країни Східної Європи відстають. У Болгарії повністю вакцинована лише пʼята частина дорослого населення, а в Румунії — близько 30% дорослого населення. Хорватія, Латвія, Словенія і Словаччина вакцинували близько половини людей віком від 18 років.