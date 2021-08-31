В Японії вчені виявили мутацію штаму коронавірусу «Дельта»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Japanexperterna.se / Flickr
Група японських дослідників повідомила, що вперше в Японії виявили нову мутацію варіанту коронавірусу «Дельта».
Про це пише японське агентство NHK.
Вчені під керівництвом доцента лікарні Токійського університету медицини та стоматології Такеуті Хіроакі виявили мутацію у зараженого варіантом «Дельта» пацієнта, який побував у цій установі в середині серпня.
За словами дослідників, генетичний аналіз виявив мутацію N501S. Зазначається, що мутація N501S нагадує різновид N501Y варіанту «Альфа», вперше виявлений у Великій Британії. За словами групи, поки неясно, чи впливає ця мутація на ступінь поширення вірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 разу частіше — до реанімації.
- Ефективність вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson впала з 91 до 66% після того, як штам «Дельта» почав поширюватись у США.