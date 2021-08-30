У НАТО розповіли, чи зможе Україна стати членом Альянсу під час війни

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Голова місії НАТО в Україні Александер Вінніков повідомив, що в договорі Альянсу немає норми, яка б забороняла Україні стати членом під час війни.

Про це він розповів в інтерв’ю «Європейській правді».

«У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Утім, союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно», — зазначив Вінніков.

За його словами, у НАТО всі зацікавлені в тому, щоб агресивні дії Росії лишалися для Альянсу червоною лінією.

Він також зазначив, що НАТО допомагає Україні повертати окуповані території, зокрема збільшує свою присутність у Чорному морі.

«Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені в Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Цьогорічний Sea Breeze — найбільший в історії, у ньому взяли участь понад 30 країн. Усе це — чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати», — пояснив очільник місії НАТО в Україні.